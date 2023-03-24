Еще 50 тысяч украинцев получат по 6600 гривен: для кого предусмотрены выплаты

Выплаты рассчитаны для одной категории граждан

Норвежский совет по делам беженцев в Украине продолжит оказывать финансовую помощь одной из категории украинцев. Выплаты в размере 6600 гривен смогут получить еще 50 тысяч граждан.

Помощь будет предоставлена уязвимым категориям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"Состоялось торжественное подписание дополнительных договоренностей к Меморандуму о взаимопонимании для предоставления денежной помощи с использованием данных украинских бенефициаров между Министерством социальной политики и Представительством Норвежского совета по делам беженцев в Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовую поддержку гражданам будут предоставлять с использованием платформы єДопомога. В 2023 году выплаты в размере 2200 гривен в течение трех месяцев получат 50 тысяч украинцев, которые подавали заявку на помощь в прошлом году.

20 марта регистрация на получение помощи от Норвежского совета по делам беженцев в Украине была завершена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье в результате российской агрессии. В Минреинтеграции напомнили, что для этого нужно сделать.