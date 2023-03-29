Выплата ко дню рождения в Украине: кто и как может получить деньги

Выплаты могут получить только две категории граждан

Украинцы продолжают получать различные виды социальной помощи и еще одной из них стала одноразовая выплата ко дню рождения. Претендовать на ее получение могут две категории граждан, проживающих в Ивано-Франковской области.

Так, по случаю своего праздника украинцы могут оформить дополнительную выплату не выходя из дома, в режиме онлайн. Также есть возможность сделать это через ЦНАП. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Кто может получить помощь

лица с инвалидностью I-II групп;

пожилые люди (от 70 лет и старше).

Как оформить выплату

Зайти на сайт ЦНАП в раздел "Сервисы" и авторизоваться с помощью BankID (выплата для пожилых людей (код услуги 63/95), для лиц с инвалидностью I (II) группы (код услуги 63/94)).

Или граждане могут обратиться для оформления помощи в любое подразделение ЦНАП Ивано-Франковске. Для этого необходимо иметь при себе следующие документы:

копию паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копия справки ВПЛ (при обращении данной категории лиц);

реквизиты счета, открытого в банке;

копию справки МСЭК (для лиц с инвалидностью I или II группы).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить выплату в размере 3400 гривен до конца апреля 2023 года. Однако претендовать на эту сумму могут только жители четырех областей.