Деяким українцям виплатять по 25 тисяч гривень: для кого передбачена допомога

Список осіб, які можуть отримати допомогу, було розширено

Українцям надаватимуть ще одну додаткову грошову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень. Однак отримати її зможе лише одна категорія громадян.

Виплата передбачена для безробітних українців, які хочуть здобути нову професію та почати працювати. Урядом було затверджено документ, згідно з яким коло осіб, які мають право на кошти від держави, було розширено. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Йдеться про ваучер у розмірі понад 25 тисяч гривень, який надає Центр зайнятості, щоб люди могли опанувати нові навички та професію і знайти затребувану на ринку праці роботу", — заявив він.

Зазначається, що безробітні громадяни матимуть змогу самостійно обрати навчальний заклад для здобуття нової професії. Зарахування студентів буде проводитись на підставі відповідного сертифікату.

Українці зможуть навчатися безпосередньо на стажуванні чи індивідуально. Відомо, що проводитиметься попередній відбір громадян, які хочуть навчатися за дуальною формою або на робочому місці.

Варто додати, що раніше такий вид додаткової допомоги був доступний виключно ветеранам війни. Наразі цей список розширено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мешканці однієї з областей можуть отримати новий вид соціальної допомоги — виплати з нагоди дня народження. Вони призначені для двох категорій громадян.