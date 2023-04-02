Украинские семьи могут получить 10 тысяч гривен: кто может рассчитывать на помощь от государства

Начисление пособия на проживание ВПЛ в течение 2023 года будет происходить автоматически

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину многие наши граждане могут рассчитывать на помощь как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из вариантов поддержки является денежная помощь для ВПЛ.

О том, на что может рассчитывать эта категория граждан, в апреле 2023 года пишет "Факты".

Сообщается, что начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в течение 2023 года будет происходить автоматически и никаких изменений в выплатах на апрель нет. Если люди со статусом ВПЛ не меняли место временного проживания, а их населенный пункт входит в перечень тех, где проходят боевые действия, или является оккупированным — то ничего делать не нужно. Государство продолжает финансовую помощь.

Какие выплаты предусмотрены ВПЛ

2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью. Таким образом семья из четырех человек – матери, отца и двух детей может ежемесячно рассчитывать на 10 000 грн.

Стоит отметить, что с 1 февраля право на выплаты также имеют ВПЛ, которые выехали с территорий:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

оккупированных рф.

Как оформить денежную помощь

Украинцы, которые хотят получить материальную помощь от государства, должны зарегистрироваться, подав соответствующее заявление лично или онлайн. Им должны предоставить статус ВПЛ. Потребуются документы, удостоверяющие личность и регистрацию лица в населенном пункте, где идут активные боевые действия или он оккупирован российскими захватчиками.

Заявление можно подать:

через управление соцзащиты населения;

в ЦПАПе на территории, где остановился переселенец;

через уполномоченное лицо исполнительного органа городского, поселкового или сельского совета.

Также доступна регистрация онлайн — через платформу "Дія". Для этого следует пройти регистрацию, выбрав вкладку "Помощь для ВПЛ".

Ранее мы писали, что часть украинцев может получить 3400 гривен до конца апреля.

Также мы сообщали, что некоторым украинцам выплатят по 25 тысяч гривен.