Некоторым украинцам выплатят по 25 тысяч гривен: для кого предусмотрена помощь

Список лиц, которые могут получить помощь, был расширен

Украинцам будут предоставлять еще одну дополнительную денежную помощь в размере 25 тысяч гривен. Однако получить ее сможет только одна категория граждан.

Выплата предусмотрена для безработных украинцев, которые хотят получить новую профессию и начать работать. Правительством был утвержден документ, согласно которому круг лиц, имеющих право на средства от государства, был расширен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Речь идет о ваучере в размере более 25 тысяч гривен, который предоставляет Центр занятости, чтобы люди могли овладеть новыми навыками и профессией и найти востребованную на рынке труда работу", — заявил он.

Отмечается, что безработные граждане смогут самостоятельно выбрать учебное заведение для получения новой профессии. Зачисление студентов будет проводиться на основании соответствующего сертификата.

Украинцы будут иметь возможность обучаться непосредственно на стажировке или индивидуально. Известно, что будет проводиться предварительный отбор граждан, которые хотят обучаться по дуальной форме или на рабочем месте.

Стоит добавить, что ранее такой вид дополнительной помощи был доступен исключительно ветеранам войны. Теперь этот список расширен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жители одной из областей могут получить новый вид социальной помощи — выплаты по случаю дня рождения. Они предусмотрены для двух категорий граждан.