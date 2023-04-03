Роботодавці можуть отримати до 16 тисяч гривень за працівників: як це зробити

Виплати підвищили для того, щоби стимулювати роботодавців працевлаштовувати людей з фізичними вадами

Українські роботодавці можуть отримати від держави виплати від 10 до 16 тисяч гривень. Можливі вони за умови працевлаштування людей із інвалідністю.

Подробицями поділилися в Мінекономіки України. Таким чином, уряд хоче заохотити бізнес брати на роботу людей з фізичними вадами або інвалідністю, яку ті отримали в результаті бойових дій.

Раніше роботодавцям платили за працевлаштування людей з інвалідністю 5–8 тисяч гривень, а зараз виплати вирішили збільшити. Окрім цього, роботодавцям компенсують єдиний соціальний внесок. Виплати надаються за створення доступних робочих місць (розширення дверей, встановлення пандусів тощо) та обладнання робочих місць для людей з інвалідністю.

Також у Мінекономіки повідомили, що запускають грантові програми для ветеранів та їхніх сімей. Українці, які брали участь у бойових діях та особи з інвалідністю зможуть отримати гранти на суму 250 000 гривень, 500 000 гривень та 1 мільйон гривень на відкриття власної справи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці можуть отримати виплати до дня народження. Можливі вони лише деяких категорій громадян.