Работодатели могут получить до 16 тысяч гривен за работников: как это сделать

Выплаты повысили для того, чтобы простимулировать работодателей трудоустраивать людей с физическими изъянами

Украинские работодатели могут получить от государства выплаты в размере от 10 до 16 тысяч гривен. Возможны они при условии трудоустройства людей с инвалидностью.

Подробностями поделились в Минэкономики Украины. Таким образом правительство хочет поощрить бизнес брать на работу людей с физическими изъянами или инвалидностью, которую те получили в результате боевых действий.

Ранее работодателям платили за трудоустройство людей с инвалидностью 5–8 тысяч гривен, а сейчас выплаты решили поднять. Помимо этого, работодателям компенсируют единый социальный взнос. Выплаты предоставляются за создание доступных рабочих мест (расширение дверей, установку пандусов и т.п.) и оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью.

Также в Минэкономики сообщили, что запускают грантовые программы для ветеранов и их семей. Украинцы, которые участвовали в боевых действиях и лица с инвалидностью смогут получить гранты на сумму 250 000 гривен, 500 000 гривен и 1 миллион гривен на открытие собственного дела.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы могут получить выплаты ко дню рождения. Возможны они лишь для некоторых категорий граждан.