Частина українців може отримати допомогу у 3400 гривень: що для цього потрібно

Взяти участь у програмі можна двома способами

До кінця квітня низка українців може зареєструватися на здобуття соціальної допомоги від Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ).

Як йдеться у матеріалі "РБК-Україна", йдеться про гроші для мешканців територій, які були звільнені від російської окупації або досі там перебувають.

Спочатку розмір виплати становив 2200 гривень, однак у березні та квітні вона зросла до 3400 гривень, а отримали її понад 155 тисяч українців.

Зазначається, що ця виплата фінансується міжнародними гуманітарними організаціями, а тому доставлятимуть її через відділення "Укрпошти".

Грошову допомогу можна отримати до кінця квітня незалежно від віку та статі. На неї може розраховувати кожен, хто не їхав зі звільнених регіонів до моменту деокупації.

Оформити виплати можна через сервіс "Дія" або офлайн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримувати щомісяця по 2500 гривень. Проте виплати передбачені для окремих категорій людей, які мешкають в українській столиці.