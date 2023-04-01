Часть украинцев может получить помощь в 3400 гривен: что для этого требуется

Принять участие в программе можно двумя способами

До конца апреля ряд украинцев могут зарегистрироваться на получение социальной помощи от Международного комитета Красного креста (МККК).

Как говорится в материале "РБК-Украина", речь идет о деньгах для жителей территорий, которые были освобождены от российской оккупации или до сих пор там пребывают.

Изначально размер выплаты составлял 2200 гривен, однако в марте и апреле она возросла до 3400 гривен, а получили ее более 155 тысяч украинцев.

Отмечается, что эта выплата финансируется международными гуманитарными организациями, а потому доставлять ее будут через отделения "Укрпочты".

Денежную помощь можно получить до конца апреля вне зависимости от возраста и пола. На нее может рассчитывать каждый, кто не уезжал из освобожденных регионов до момента деоккупации.

Оформить выплаты можно через сервис "Дия" или офлайн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получать ежемесячно по 2500 гривен. Однако выплаты предусмотрены для отдельных категорий людей, который проживают в украинской столице.