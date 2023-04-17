От 200 до 800 тысяч гривен: кто в Украине может получить помощь от государства

Суммы выплат составляют 200, 500 и 800 тысяч гривен

Во время полномасштабной войны украинцы продолжают получать денежную помощь от государства и теперь некоторые категории граждан могут претендовать на выплаты в размере от 200 до 800 тысяч гривен.

Соответствующий законопроект № 7353, инициированный нардепом от фракции "Слуга народа" Павлом Фроловым, уже подписан Владимиром Зеленским. Об этом сообщают на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, единовременную денежную могут получить работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления за причиненный российской агрессией вред жизни и здоровью при исполнении ими служебных обязанностей.

"Законопроект предусматривает суммы выплат в объеме 800, 500 и 200 тысяч гривен соответственно лицам с инвалидностью I, II и III группы, если такая инвалидность вызвана ранением, увечьем, контузией или заболеванием в результате боевых действий, бомбардировок или авиаударов после 24 февраля 2022 года", — сказал Павел Фролов.

Отмечается, что пострадавшим и родственникам погибших, которым уже были назначены или выплаты другие виды помощи в меньшем размере, доплатят разницу.

По словам Фролова, для практической реализации закона нужно еще внести изменения в Государственный бюджет. Объекты критической инфраструктуры, на работников которых будет распространяться этот закон, определит КМУ.

"Государство на законодательном уровне позаботилось о справедливости и благодарности медикам, энергетикам, связистам, коммунальщикам, водителям, железнодорожникам и всем тем, кто рискуя своей жизнью и здоровьем выполнял свой профессиональный долг, предоставлял украинцам жизненно важные услуги и помогал и помогает стране выстоять и победить", — добавил нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получить социальные выплаты в размере 3400 гривен от Международного комитета Красного креста.