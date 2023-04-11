Частина українців може отримати 3400 гривень у квітні: для кого передбачена допомога та як оформити заявку

Виплата передбачена лише на мешканців певних областей

У квітні деякі українці можуть отримати грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції та Товариства Червоний Хрест у розмірі 3400 гривень. Проте претендувати на виплати можуть лише мешканці певних областей.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Йдеться про громадян, які пережили окупацію. Таким чином, розраховувати на отримання 3400 гривень можуть мешканці звільнених територій Донбасу, Миколаївщини, Харківщини та Херсонщини.

"Люди, які пережили окупацію, обов’язково отримають грошову допомогу до кінця квітня. Виплати передбачені для всіх цих людей, незалежно від віку та статі", – сказала Верещук.

Зазначається, що разову грошову допомогу у розмірі 1200 гривень від Червоного Хреста та 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції надають тим жителям областей, які не виїжджали зі звільнених регіонів до моменту деокупації.

Як оформити виплати

Подати заявку на отримання грошової допомоги можна як онлайн, так і через місцевий ЦПАУ. Для того, щоб оформити заявку онлайн, потрібно:

зайти до програми "Дія" та знайти розділ "Послуги", де потрібно буде далі вибрати "Отримати статус ВПО";

вкажіть свою актуальну адресу та підтвердить своє місцеперебування геолокацією;

якщо у вас є діти, додайте свідоцтво про народження дитини;

натисніть "Хочу отримувати допомогу"

далі слід вибрати картку "єПідтримка" для зарахування грошей.

Також можна звернутися до місцевого ЦПАУ, органу соцзахисту або місцевої влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для однієї категорії громадян України передбачено виплату у розмірі 25 тисяч гривень. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, хто може претендувати на цю суму.