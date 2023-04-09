Частина українців може отримати по 6600 гривень допомоги: кого це стосується

Виплати приходять відразу за тримісячний період

В Україні з початком повномасштабного вторгнення росії багато громадян мають право на допомогу від держави чи різних міжнародних організацій. Одним із видом такої кеш-підтримки є виплати від французької гуманітарної організації ACTED.

Про це пише видання OBOZREVATEL.

Хтось може претендувати на допомогу від ACTED

Виплати від ACTED надаються українським ВПО з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Пріоритетнікатегорії для отримання коштів:

батько чи мати, які самостійно виховують дітей;

люди похилого віку – від 60 років і старше;

сім’ї, у складі яких є особи з інвалідністю, та з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;

багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми до одного року;

сім’ї з вагітними і жінками, що годують;

сім’ї, в яких через бойові дії повністю чи частково пошкоджено житло.

Який розмір виплат

Розмір кеш-підтримки становить 2220 грн. на кожного члена сім’ї і вони будуть виплачені одним платежем на тримісячний період. Кошти можна отримати на банківську картку, переказом на відділення Ощадбанку або у відділенні "Укрпошти".

Які документи необхідні для отримання допомоги

Щоб отримати гроші, потрібно подати заявку для реєстрації з 09:00 до 16:00 у робочі дні за телефоном 0 800 33 69 36. Для подання заявки потрібно буде надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо хочете отримати грошову допомогу на картку);

акт чи фото пошкоджень житла (за їх наявності).

Нагадаємо, раніше ми писали, що частина українців може отримати 3400 гривень до кінця квітня.

Також ми повідомляли, що українці можуть отримати до мільйона гривень від держави.