Часть украинцев может получить по 6600 гривен помощи: кого это касается

Выплаты приходят сразу за трехмесячный период

В Украине с началом полномасштабного вторжения россии многие граждане имеют право на помощь от государства или различных международных организаций. Одним из видом такой кэш-поддержки являются выплаты от французской гуманитарной организации ACTED.

Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Кто может претендовать на помощь от ACTED

Выплаты от ACTED предоставляются украинским ВПЛ из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Приоритетные категории для получения средств:

отец или мать, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди – от 60 лет и старше;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, и с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении;

многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Каков размер выплат

Размер кэш-поддержки составляет 2220 грн на каждого члена семьи и они будут выплачены одним платежом на трехмесячный период. Средства можно получить на банковскую карту, переводом на отделение Ощадбанка или в отделении "Укрпочты".

Какие документы необходимы для получения помощи

Чтобы получить деньги, нужно подать заявку для регистрации с 09:00 до 16:00 в рабочие дни по телефону 0 800 33 69 36. Для подачи заявки нужно будет предоставить следующие документы :

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);

акт или фото повреждений жилья (при их наличии).

Напомним, ранее мы писали, что часть украинцев может получить 3400 гривен до конца апреля.

Также мы сообщали, что украинцы могут получить до миллиона гривен от государства.