6660 гривень від ООН: українцям вказали на два важливі нюанси при оформленні виплати

Якщо українець уже отримував міжнародну допомогу, повторно її отримати не вийде

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу від ООН, але є важливі нюанси, про які не всі знають. Виплати у розмірі 6660 гривень — це одноразова фінансова допомога від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), нарахована за три місяці (по 2220 гривень за кожен).

Програмна координаторка невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист" Наталія Бриль у коментарі "РБК-Україна" розповіла про те, як правильно оформити ці виплати. До речі, часто цю грошову допомогу плутають з іншими виплатами і вважають, що податися на неї можна багаторазово, але це не так.

Щоб оформити грошову допомогу від ООН, необхідно надати свої дані партнерам, які допомагають УВКБ ООН здійснювати виплати в Україні. На сьогоднішній день БФ "Право на захист" став єдиним партнером, який проводить збирання даних на отримання багатоцільової грошової допомоги. Співробітники фонду проводять консультації у 16 регіонах країни та вносять у єдину базу громадян, які потребують багатоцільової допомоги.

Важливо зазначити, що подати заявку онлайн не можна, оскільки збір даних проводиться лише під час особистої присутності всіх членів сім’ї, які хочуть отримати виплату. Окрім цього, фінансова допомога у розмірі 6660 від УВКБ ООН здійснюється одноразово. Тому якщо ви або члени вашої сім’ї раніше вже подавалися на міжнародну фінансову допомогу, повторно її отримати ви не можете.

"Якщо встановлюється факт отримання грошової допомоги від інших організацій або від УВКБ ООН — заявку буде розцінено як повторну, і кошти не будуть нараховані цій людині знову", — пояснила Наталія Бриль.

Докладніше ознайомитися з інформацією щодо міжнародної грошової допомоги можна на сайті БФ "Право на захист", там же ви знайдете адреси пунктів збору даних.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що роботодавці в Україні можуть отримати виплати до 16 тисяч гривень. Можливо це за умови працевлаштування певної категорії громадян.