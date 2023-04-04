6660 гривен от ООН: украинцам указали на два важных нюанса при оформлении выплаты

Если украинец уже получал международную помощь, то повторно ее получить не получится

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от ООН, но есть важные нюансы, о которых знают не все. Выплаты в размере 6660 гривен — это одноразовая финансовая помощь от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), начисленная за три месяца (по 2220 гривен ща каждый).

Программная координатор неотложной денежной помощи БФ "Право на защиту" Наталья Брыль в комментарии "РБК-Украина" рассказала о том, как правильно оформить эти выплаты. К слову, часто эту денежную помощь путают с другими выплатами и считают, что податься на нее можно многократно, но это не так.

Чтобы оформить денежную помощь от ООН, необходимо предоставить свои данные партнерам, которые помогают УВКБ ООН производить выплаты в Украине. На сегодняшний день БФ "Право на защиту" стал единственным партнером, который проводит сбор данных на получение многоцелевой денежной помощи. Сотрудники фонда проводят консультации в 16 регионах страны и вносят в единую базу граждан, которые нуждаются в многоцелевой помощи.

Важно отметить, что подать заявку онлайн нельзя, так как сбор данных проводится только во время личного присутствия всех членов семьи, которые хотят получить выплату. Помимо этого, финансовая помощь в размере 6660 от УВКБ ООН производится одноразово. Поэтому, если вы или члены вашей семьи ранее уже подавались на международную финансовую помощь, повторно ее получить вы не можете.

"Если устанавливается факт получения денежной помощи от других организаций или от УВКБ ООН – заявка будет расценена как повторная, и средства не будут начислены этому человеку снова", – объяснила Наталья Брыль.

Подробнее ознакомиться с информацией касательно международной денежной помощи можно на сайте БФ "Право на защиту", там же вы найдете адреса пунктов сбора данных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что работодатели в Украине могут получить выплаты до 16 тысяч гривен. Возможно это при условии трудоустройства определеннй категории граждан.