Пособие по беременности: какие категории украинок могут рассчитывать и на какие суммы

Размер выплат по беременности зависит от нескольких факторов

Беременные украинки имеют право на декретные выплаты, которые оформляются с 27 или с 30 недели беременности, когда женщина уходит в декретный отпуск. Продолжительность такого отпуска зависит от ряда факторов.

Как рассказали на портале "Факты", размер выплат по беременности и родам в Украине зависит от того, работала женщина до этого или нет. На сумму пособия влияет размер минимальной зарплаты, наличие страхового стажа за последний год, размер зарплаты и количество дней декретного отпуска.

Кто имеет право на выплаты по беременности

Получать декретные могут несовершеннолетние при наличии справки с места учебы и уволенные в связи с ликвидацией предприятия женщины при наличии справки ликвидационной комиссии. Также на выплаты могут рассчитывать аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки вузов I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений.

Безработные тоже имеют право на декретные выплаты, но при наличии справки из центра занятости. Финпомощь полагается и женщинам-военнослужащим из СБУ, ВСУ, полиции и других структур.

Декретный отпуск оформляется по листку нетрудоспособности, который обычно выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

Размер пособия по беременности

Размер может быть общим и минимальным. Общий составляет 100% среднемесячного дохода женщины в месяц, а общий — 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в месяц, который составляет 2684 гривен в 2023 году.

Если женщина официально трудоустроена, то размер декретных выплат будет зависеть от ее заработка за последний год до беременности. Для безработной пособие будут определять на основе пособия по безработице.

Сколько дней декретного отпуска оплачивается

Минимально покрывается 126 календарных дней декретного отпуска. Если женщина беременна больше, чем одним ребенком, то ее отпуск увеличивается еще на 140 дней. Если будущая мама пострадала в результате аварии на Чернобыльской АЭС, то ей покроют 180 дней декретного отпуска.

Назначают пособие на основании листка нетрудоспособности, который можно оформить в электронном виде и найти в личном кабинете Электронной системы здравоохранения.

Сумма декретных выплат

Минимальный размер декретных в 2023 году составляет около 670 гривен в месяц, учитывая что минимальный размер зарплаты сегодня 6 700 гривен. Если женщина работает, то размер декретных равен 100% ее заработной платы независимо от страхового стажа.

Но если страховой стаж за год перед декретом составляет меньше 6 месяцев, то при расчете учитывается фактически отработанный период за эти 12 месяцев. Размер декретных будет зависеть от суммы зарплаты за этот период и от размера минимальной зарплаты в стране.

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