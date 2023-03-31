Допомога по вагітності: які категорії українок можуть розраховувати і на які суми

Розмір виплат у зв’язку з вагітністю залежить від декількох факторів

Вагітні українки мають право на декретні виплати, які оформлюються з 27 або з 30 тижня вагітності, коли жінка йде у декретну відпустку. Тривалість такої відпустки залежить від низки факторів.

Як розповіли на порталі "Факти", розмір виплат у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні залежить від того, працювала жінка до цього чи ні. На суму допомоги впливає розмір мінімальної зарплати, наявність страхового стажу за останній рік, розмір зарплати та кількість днів декретної відпустки.

Хто має право на виплати у зв’язку з вагітністю

Отримувати декретні можуть неповнолітні за наявності довідки з місця навчання та звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства жінки за наявності довідки про ліквідаційну комісію. Також на виплати можуть розраховувати аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки ВНЗ І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів.

Безробітні теж мають право на декретні виплати, але за наявності довідки із центру зайнятості. Фіндопомога належить і жінкам-військовослужбовцям із СБУ, ЗСУ, поліції та інших структур.

Декретна відпустка оформляється за листком непрацездатності, що зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти у декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю

Розмір може бути загальним та мінімальним. Загальний становить 100% середньомісячного доходу жінки на місяць, а загальний – 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць, який становить 2684 гривень у 2023 році.

Якщо жінка офіційно працевлаштована, розмір декретних виплат залежатиме від її заробітку за останній рік до вагітності. Для безробітної допомогу визначатимуть на основі допомоги з безробіття.

Скільки днів декретної відпустки оплачується

Мінімально покривається 126 календарних днів декретної відпустки. Якщо жінка вагітна більше, ніж однією дитиною, її відпустка збільшується ще на 140 днів. Якщо майбутня мати постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, то їй покриють 180 днів декретної відпустки.

Призначають допомогу на підставі листка непрацездатності, який можна оформити в електронному вигляді та знайти в особистому кабінеті Електронної системи охорони здоров’я.

Сума декретних виплат

Мінімальний розмір декретних у 2023 році становить близько 670 гривень на місяць, враховуючи, що мінімальний розмір зарплати сьогодні 6 700 гривень. Якщо жінка працює, то розмір декретних дорівнює 100% її заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Але якщо страховий стаж протягом року перед декретом становить менше 6 місяців, то при розрахунку враховується фактично відпрацьований період за ці 12 місяців. Розмір декретних залежатиме від суми зарплати за цей період та від розміру мінімальної зарплати у країні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на які виплати можуть розраховувати матері-одиначки та як їх форомити в Україні.