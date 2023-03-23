Допомога одиноким матерям в Україні: як її оформити та на яку суму розраховувати

Рішення про призначення виплат буде ухвалено протягом 10 днів після подання заяви

Самотнім мамам у 2023 році потрібно буде звернутися до органів соціального захисту, щоб продовжити виплати допомоги. Автоматично нарахування продовжуватись не будуть.

Про це розповіли на порталі "Соціальна інформаційна платформа". Щоб продовжити виплати, потрібно зібрати низку обов’язкових документів.

Матір'ю-одиначкою або батьком-одинаком вважається громадянин, який не одружений, або у свідоцтві про народження дитини у графі про батька або матір стоїть прочерк. Йдеться як про рідних батьків, так і про усиновлювачів.

Щоб оформити чи продовжити виплати, потрібно звернутися до найближчого органу соціального захисту чи ЦНАП. Для цього при собі потрібно мати низку документів, а саме:

заяву про призначення соціальної допомоги;

декларацію про доходи;

довідку про доходи при зазначенні у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та, згідно із законодавством, не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідку про народження, видану виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини в актовому записі про народження дитини відповідно до абзацу першої частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, у якому відсутні відомості про батька, за його легалізації в установленому законодавством порядку;

копію свідоцтва про народження дитини;

рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не отримують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу (для матері (батька) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (не) не отримує на них пенсію у разі втрати годувальника (за потреби).

Після подання заяви на виплату одиноким батькам протягом 10 днів вона буде розглянута та органи соцзахисту винесуть своє рішення. Сума виплат дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одного члена сім’ї.

Розмір прожиткового мінімуму на дітей з 1 січня 2023 року складає:

для дітей віком до 6 років – 2272 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 2833 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні запроваджують новий вид соціальних виплат. Сума допомоги коштує від 200 тисяч гривень до 1 млн гривень.