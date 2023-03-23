Помощь одиноким матерям в Украине: как ее оформить и на какую сумму рассчитывать

Решение о назначении выплат будет принято в течение 10 дней после подачи заявления

Одиноким мамам в 2023 году нужно будет обратиться в органы социальной защиты, чтобы продлить выплаты пособия. Автоматически начисления продлеваться не будут.

Об этом рассказали на портале "Социальная информационная платформа". Чтобы продлить выплаты, нужно собрать ряд обязательных документов.

Матерью-одиночкой или отцом-одиночкой считается гражданин, который не состоит в браке, или в свидетельстве о рождении ребенка в графе об отце или матери стоит прочерк. Речь идет как о родных родителях, так и об усыновителях.

Чтобы оформить или продлить выплаты, нужно обратиться в ближайший орган социальной защиты или ЦНАП. Для этого при себе нужно иметь ряд документов, а именно:

заявление о назначении социальной помощи;

декларацию о доходах;

справку о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и, согласно законодательству, не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка, выданная отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, или справку о рождении, выданную исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) советов, с указанием основания внесения сведений об отце ребенка в актовой записи о рождении ребенка в соответствии с абзацем первой части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины, или документ о рождении, выданный компетентным органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце, при его легализации в установленном законодательством порядке;

копию свидетельства рождения ребенка;

решение об усыновлении ребенка (для усыновителей);

копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей указанные пенсии и государственную социальную помощь (для матери (отца) детей в случае смерти одного из родителей, которая (не) не получает на них пенсию в случае потери кормильца (при необходимости).

После подачи заявления на выплату одиноким родителям в течение 10 дней оно будет рассмотрено и органы соцзащиты вынесут свое решение. Сумма выплат равна разнице между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.

Размер прожиточного минимума на детей с 1 января 2023 составляет:

для детей в возрасте до 6 лет — 2272 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 2833 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине вводят новый вид социальных выплат. Сумма пособия колеблется от 200 тысяч гривен до 1 млн гривен.