От 200 тысяч до 1 млн: в Украине вводят новый вид социальных выплат
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Выплаты предусмотрены для нескольких категорий граждан
Украинцы с начала полномасштабной войны продолжают получать различные выплаты от государства, и вскоре будет введен еще один вид финансовой помощи. Речь идет о выплате денежных средств в случае инвалидности или смерти из-за войны.
Единовременную выплату денежной помощи предусматривает законопроект №7353. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Кто сможет получить выплаты
- работники объектов критической инфраструктуры;
- лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- журналисты
- или члены их семей.
Размер финансовой помощи
- В случае получения инвалидности от III до I, которая наступила в результате ранения (контузии, травмы) — от 200 до 800 тысяч гривен;
- В случае гибели, наступившей в результате ранения (контузии, травмы) — 1 млн гривен.
"Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности, критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", — отметил Гончаренко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минреинтеграции напомнили украинцам, как получить компенсацию за разрушенное жилье.