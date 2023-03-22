От 200 тысяч до 1 млн: в Украине вводят новый вид социальных выплат

Выплаты предусмотрены для нескольких категорий граждан

Украинцы с начала полномасштабной войны продолжают получать различные выплаты от государства, и вскоре будет введен еще один вид финансовой помощи. Речь идет о выплате денежных средств в случае инвалидности или смерти из-за войны.

Единовременную выплату денежной помощи предусматривает законопроект №7353. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кто сможет получить выплаты

работники объектов критической инфраструктуры;

лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;

журналисты

или члены их семей.

Размер финансовой помощи

В случае получения инвалидности от III до I, которая наступила в результате ранения (контузии, травмы) — от 200 до 800 тысяч гривен ;

; В случае гибели, наступившей в результате ранения (контузии, травмы) — 1 млн гривен.

"Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности, критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", — отметил Гончаренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минреинтеграции напомнили украинцам, как получить компенсацию за разрушенное жилье.