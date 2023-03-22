Укр

От 200 тысяч до 1 млн: в Украине вводят новый вид социальных выплат

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украинцы могут получить новый вид финансовой помощи Новость обновлена 22 марта 2023, 16:22
Украинцы могут получить новый вид финансовой помощи. Фото minfin.com.ua

Выплаты предусмотрены для нескольких категорий граждан

Украинцы с начала полномасштабной войны продолжают получать различные выплаты от государства, и вскоре будет введен еще один вид финансовой помощи. Речь идет о выплате денежных средств в случае инвалидности или смерти из-за войны.

Единовременную выплату денежной помощи предусматривает законопроект №7353. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кто сможет получить выплаты

  • работники объектов критической инфраструктуры;
  • лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  • журналисты
  • или члены их семей.

Размер финансовой помощи

  • В случае получения инвалидности от III до I, которая наступила в результате ранения (контузии, травмы) — от 200 до 800 тысяч гривен;
  • В случае гибели, наступившей в результате ранения (контузии, травмы) — 1 млн гривен.

"Важное решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности, критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", — отметил Гончаренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минреинтеграции напомнили украинцам, как получить компенсацию за разрушенное жилье.

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#Украина #Помощь #Социальные выплаты #Война #Деньги #Журналист