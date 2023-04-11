Часть украинцев может получить 3400 гривен в апреле: кому предусмотрена помощь и как оформить заявку

Выплата предусмотрена только для жителей определенных областей

В апреле некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Международной организации по миграции и Общества Красного Креста в размере 3400 гривен. Однако претендовать на выплаты могут только жители определенных областей.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Речь идет о гражданах, которые пережили оккупацию. Таким образом, рассчитывать на получение 3400 гривен могут жители освобожденных территорий Донбасса, Николаевщины, Харьковщины и Херсонщины.

"Люди, пережившие оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля. Выплаты предусмотрены для всех этих людей, независимо от возраста и пола", – сказала Верещук.

Отмечается, что разовую денежную помощь в размере 1200 гривен от Красного Креста и 2200 гривен от Международной организации по миграции предоставляют тем жителям вышеперечисленных областей, которые не уезжали из освобожденных регионов до момента деоккупации.

Как оформить выплаты

Подать заявку на получение денежной помощи можно как онлайн, так и лично через местный ЦНАП. Чтобы оформить заявку онлайн, потребуется:

зайти в приложение "Дія" и найти раздел "Услуги", где нужно будет далее выбрать "Получить статус ВПЛ";

укажите свой актуальный адрес и подтвердите свое местонахождение геолокацией;

если у вас есть дети, добавьте свидетельство о рождении ребенка;

нажмите "Хочу получать помощь"

далее следует выбрать карту "єПідтримка" для зачисления денег.

Также можно обратиться в местный ЦНАП, орган соцзащиты или местные власти.

Напомним, ранее "Телеграф", что для одной категории граждан Украины предусмотрена выплата в размере 25 тысяч гривен. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, кто может претендовать на эту сумму.