Помощь от государства: кто из украинцев может получить 2 или 3 тысячи гривен

Выплаты предусмотрены только для одной категории граждан

Во время полномасштабной войны часть украинцев может получить выплаты от государства в размере 2 и 3 тысяч гривен. Деньги непосредственно людям выдает "Укрпочта".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Рассчитывать на получение этого вида выплат могут граждане, которые выехали из опасных регионов Украины эвакуационными поездами. По прибытии к месту назначения сразу на вокзале люди могут получить финансовую помощь.

Отмечается, что взрослым государство выплачивает по 2 тысячи гривен, а на детей и лиц с инвалидностью выделяют по 3 тысячи гривен. Выдачей денежной помощи занимается "Укрпочта".

"Для обеспечения таких выплат в марте Минреинтеграции направило на счета Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской дирекций Укрпочты 15,7 млн. гривен", — говорится в сообщении.

В Министерстве также уточнили, что гражданам, которые планируют эвакуироваться из опасных районов, следует обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские семьи могут получить финансовую помощь от государства в размере 10 тысяч гривен.