Допомога від держави: хто з українців може отримати 2 чи 3 тисячі гривень

Виплати передбачені лише для однієї категорії громадян

Під час повномасштабної війни частина українців може отримати виплати від держави у розмірі 2 та 3 тисячі гривень. Гроші безпосередньо людям видає "Укрпошта".

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Розраховувати на отримання цього виду виплат можуть громадяни, які виїхали із небезпечних регіонів України евакуаційними потягами. Після прибуття до місця призначення одразу на вокзалі люди можуть отримати фінансову допомогу.

Зазначається, що дорослим держава виплачує по 2 тисячі гривень, а на дітей та осіб з інвалідністю виділяють по 3 тисячі гривень. Видачею грошової допомоги займається "Укрпошта".

"Для забезпечення таких виплат у березні Мінреінтеграції надіслало на рахунки Львівської, Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської дирекцій Укрпошти 15,7 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві також уточнили, що громадянам, які планують евакуюватись із небезпечних районів, слід звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські сім’ї можуть отримати фінансову допомогу від держави у розмірі 10 тисяч гривень.