Часть украинцев может получит 16 тысяч гривен: кому выплатят помощь

Выплаты предусмотрены для одной категории граждан

Украинцы могут получить еще один вид финансовой помощи от государства в размере 16 тысяч гривен. Претендовать на выплату могут ветераны, получившим инвалидность I или II группы в результате войны.

Некоторые заявители, которые подавали заявления через портал Е-ветеран на получение средств от Красного Креста Украины во время первого и второго этапа проекта, уже получили первые выплаты в размере 4 тысяч гривен. Об этом сообщили на сайте Правительства.

"Дополнительная регистрация на получение последующих ежемесячных платежей тем, кто получил первые выплаты – не требуется! Красный Крест Украины будет осуществлять выплаты каждую пятницу до 7 июля 2023 года включительно", — говорится в сообщении.

Таким образом, украинцы, имеющие инвалидность I или II группы в результате войны, могут получать на банковскую карту по 4 тысячи гривен на протяжении четырех месяцев.

Как подать заявку

перейдите на сайт eveteran.gov.ua;

откройте раздел "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны";

пройдите электронную идентификацию и аутентификацию;

проверьте свои данные и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты;

подтвердите согласие на обработку и передачу данных о себе

Далее ваше заявление будет направлено в Минветеранов, где будет верифицировано наличие статуса ветерана войны. Если заявитель отвечает всем критериям, его данные будут переданы в Красный Крест, который будет заниматься дальнейшей выплатой помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить помощь от государства в размере 100 тысяч гривен.