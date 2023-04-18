Часть украинцев может получит 16 тысяч гривен: кому выплатят помощь
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Выплаты предусмотрены для одной категории граждан
Украинцы могут получить еще один вид финансовой помощи от государства в размере 16 тысяч гривен. Претендовать на выплату могут ветераны, получившим инвалидность I или II группы в результате войны.
Некоторые заявители, которые подавали заявления через портал Е-ветеран на получение средств от Красного Креста Украины во время первого и второго этапа проекта, уже получили первые выплаты в размере 4 тысяч гривен. Об этом сообщили на сайте Правительства.
"Дополнительная регистрация на получение последующих ежемесячных платежей тем, кто получил первые выплаты – не требуется! Красный Крест Украины будет осуществлять выплаты каждую пятницу до 7 июля 2023 года включительно", — говорится в сообщении.
Таким образом, украинцы, имеющие инвалидность I или II группы в результате войны, могут получать на банковскую карту по 4 тысячи гривен на протяжении четырех месяцев.
Как подать заявку
- перейдите на сайт eveteran.gov.ua;
- откройте раздел "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны";
- пройдите электронную идентификацию и аутентификацию;
- проверьте свои данные и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты;
- подтвердите согласие на обработку и передачу данных о себе
Далее ваше заявление будет направлено в Минветеранов, где будет верифицировано наличие статуса ветерана войны. Если заявитель отвечает всем критериям, его данные будут переданы в Красный Крест, который будет заниматься дальнейшей выплатой помощи.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить помощь от государства в размере 100 тысяч гривен.