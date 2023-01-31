Выплаты от государства: кто из украинцев может получить 100 тысяч гривен помощи

Чтобы оформить выплаты нужно обратится в Минреинтеграции

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину многие наши граждане могут рассчитывать на помощь как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из вариантов поддержки является денежная помощь для лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Такие люди могут получить ежегодную и единовременную кэш-помощь от государства.

Об этом сообщается на сайте Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На время пребывания таких лиц в местах несвободы предусмотрена финансовая поддержка в размере 100 тысяч гривен ежегодно. Оформить указанную помощь могут члены их семей. Уже после освобождения из плена данные граждане имеют право на одноразовую выплату от государства в размере 100 тысяч гривен.

Как оформить помощь

Чтобы получить госпомощь, необходимо написать заявление в Минреинтеграции и добавить к нему необходимые документы. Их список и образец заявления можно скачать по ссылке.

Стоит отметить, что факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает соответствующая комиссия при Минреинтеграции.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые украинцы имеют возможность получить денежную помощь в размере 2200 гривен от благотворительной организации BHA&Save the Children.

Также мы сообщали о том, что украинцы могут получить помощь в виде денежных выплат от организации Красный Крест.