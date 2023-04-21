Пенсии больше не будет: у кого из украинских пенсионеров могут забрать выплаты

ПФУ и Минфин проверят данные пенсионеров и основания для начисления выплат

Некоторые украинцы могут остаться без выплат пенсии. Министерство финансов и Пенсионный фонд затеяло проверку получателей пенсионных выплат.

Проект соответствующего приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания" опубликован на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ) для обсуждения. Сперва будет проверена валидация данных, после чего специалисты проверят соответствие персональных сведений о пенсионерах.

На последнем этапе проверки специалисты выяснят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания. Если пенсионеры не пройдут проверку, то могут лишиться выплат.

В законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании" прописаны основания для прекращения выплат пенсий гражданам. К ним относятся:

ошибки в фамилии;

получение выплат по фальшивым документам;

проживание гражданина за границей определенный промежуток времени. Но может быть сделано исключение согласно международному договору, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

случаи, когда гражданин не получает выплаты в течение полугода;

случаи, если получатель пенсий является переселенцем и сменил место жительства.

За выездом населения из Украины следит Миграционная служба. Эти данные оперативно передаются в ПФУ и Минфин, после чего начисление выплат приостанавливается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что получение пенсий и соцвыплат упростили. Те, кто сейчас находится за границей, могут оформить выплаты в режиме онлайн.