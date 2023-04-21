Пенсии больше не будет: у кого из украинских пенсионеров могут забрать выплаты
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ПФУ и Минфин проверят данные пенсионеров и основания для начисления выплат
Некоторые украинцы могут остаться без выплат пенсии. Министерство финансов и Пенсионный фонд затеяло проверку получателей пенсионных выплат.
Проект соответствующего приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания" опубликован на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ) для обсуждения. Сперва будет проверена валидация данных, после чего специалисты проверят соответствие персональных сведений о пенсионерах.
На последнем этапе проверки специалисты выяснят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания. Если пенсионеры не пройдут проверку, то могут лишиться выплат.
В законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании" прописаны основания для прекращения выплат пенсий гражданам. К ним относятся:
- ошибки в фамилии;
- получение выплат по фальшивым документам;
- проживание гражданина за границей определенный промежуток времени. Но может быть сделано исключение согласно международному договору, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;
- случаи, когда гражданин не получает выплаты в течение полугода;
- случаи, если получатель пенсий является переселенцем и сменил место жительства.
За выездом населения из Украины следит Миграционная служба. Эти данные оперативно передаются в ПФУ и Минфин, после чего начисление выплат приостанавливается.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что получение пенсий и соцвыплат упростили. Те, кто сейчас находится за границей, могут оформить выплаты в режиме онлайн.