Части украинцев повысят пенсии в мае: кому и насколько

Повышенные пенсии получат около 600 тысяч пенсионеров

В Украине не смотря на полномасштабную войну с россией продолжают не только исправно выплачивать пенсии, но и повышать их. Так, например, в мае одна из категорий пенсионеров получит повышенные выплаты.

Об этом пишет Апостроф.

Так, 600 тысяч пенсионеров в Украине получат повышенные пенсионные выплаты – это касается украинцев, которые вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать и получать страховой стаж.

"С учетом того, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе, по февраль текущего года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам производится в мае", — говорится в материале.

Исходя из всего вышесказанного денежные выплаты, вероятнее всего, поступят на счета пенсионеров уже в июне, однако надбавку за апрель и май они не потеряют – за эти месяцы пенсионерам также доплатят.

Отметим, что пенсии будут увеличены, если последний раз их перерасчет происходил два года назад или раньше, то есть стаж увеличился как минимум на 24 месяца. Например, если человек вышел на пенсию или ему производился перерасчет в 2021 году, а он продолжает работать до сегодняшнего дня, то он может ожидать увеличения своей пенсии. Размер повышения зависит от стажа работы и размера заработной платы. Сумма перерасчета пенсии индивидуальна для каждого пенсионера.

Напомним, ранее мы писали про компенсационную доплату к пенсии и том, кто может на нее претендовать.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы могут получить пенсию сразу за полгода.