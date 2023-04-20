Частині українців підвищать пенсії у травні: кому і наскільки

Підвищені пенсії отримають близько 600 тисяч пенсіонерів

В Україні незважаючи на повномасштабну війну з росією, продовжують не тільки справно виплачувати пенсії, а й підвищувати їх. Так, наприклад, у травні одна із категорій пенсіонерів отримає підвищені виплати.

Про це пише Апостроф.

Так, 600 тисяч пенсіонерів в Україні отримають підвищені пенсійні виплати – це стосується українців, які вийшли на пенсію за віком, але продовжують працювати та отримувати страховий стаж.

"З урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий, у тому числі, по лютий поточного року, та те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючих пенсіонерам проводиться у травні", — йдеться у матеріалі.

Виходячи з усього вищесказаного, грошові виплати, найімовірніше, надійдуть на рахунки пенсіонерів уже в червні, проте надбавку за квітень і травень вони не втратять – за ці місяці пенсіонерам також доплатять.

Зазначимо, що пенсії буде збільшено, якщо востаннє їх перерахунок відбувався два роки тому чи раніше, тобто стаж збільшився як мінімум на 24 місяці. Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію або їй здійснювався перерахунок у 2021 році, а вона продовжує працювати до сьогодні, то вона може очікувати збільшення своєї пенсії. Розмір підвищення залежить від стажу роботи та розміру заробітної плати. Сума перерахунку пенсії є індивідуальною для кожного пенсіонера.

Нагадаємо, раніше ми писали про компенсаційну доплату до пенсії та про те, хто може на неї претендувати.

Також ми повідомляли, що деякі українці можуть отримати пенсію одразу за півроку.