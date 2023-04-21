Пенсії більше не буде: у кого з українських пенсіонерів можуть забрати виплати

ПФУ та Мінфін перевірять дані пенсіонерів та підстави для нарахування виплат

Деякі українці можуть залишитись без виплат пенсії. Міністерство фінансів та Пенсійного фонду розпочали перевірку одержувачів пенсійних виплат.

Проект відповідного наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання" опубліковано на сайті Федерації профспілок (ФПУ) для обговорення. Спершу буде перевірено валідацію даних, після чого фахівці перевірять відповідність персональних відомостей про пенсіонерів.

На останньому етапі перевірки фахівці з’ясують правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання. Якщо пенсіонери не пройдуть перевірку, то можуть втратити виплати.

У законі про "Обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування" прописано підстави для припинення виплат пенсій громадянам. До них відносяться:

помилки у прізвищі;

отримання виплат за фальшивими документами;

проживання громадянина за кордоном за певний проміжок часу. Але може бути зроблено виняток згідно з міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

випадки, коли громадянин не отримує виплати протягом півроку;

випадки, коли одержувач пенсій є переселенцем і змінив місце проживання.

За виїздом населення з України стежить Міграційна служба. Ці дані оперативно передають до ПФУ та Мінфіну, після чого нарахування виплат зупиняється.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що отримання пенсій та соцвиплат спростили. Ті, хто зараз перебуває за кордоном, можуть оформити виплати онлайн.