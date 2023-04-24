624 гривні до пенсії: хто з українців отримає збільшення у травні

Гроші зможуть отримати 600 тисяч людей

У травні частина пенсіонерів в Україні отримає збільшення до пенсії у розмірі 624 гривень, так само як у квітні деякі отримали доплату у розмірі 400 гривень. У даному випадку йдеться лише про одну категорію громадян.

Так, наступного місяця гроші зможуть отримати 600 тисяч осіб, які вийшли на пенсію за віком, але працюють та отримують страховий стаж. Про це повідомляє Finance.ua з посиланням на Пенсійний фонд України.

"З урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, придбаний, у тому числі по лютий поточного року, та те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок пенсіонерам, які працюють проводиться у травні", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, саме грошові виплати, ймовірно, надійдуть на рахунки пенсіонерів у червні. Однак виплати за два місяці вони не втратять. За травень та квітень пенсіонерам також доплатять.

Зазначається, що розмір пенсії буде збільшено для тих громадян, яким проводили перерахунок останній раз два роки тому чи раніше. Таким чином, стаж пенсіонера збільшився щонайменше на 24 місяці. Тобто, якщо людина вийшла на пенсію або їй проводили перерахунок у 2021 році, а вона продовжує працювати до цього дня, то вона може розраховувати на збільшення виплат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українських пенсіонерів не отримають щорічну доплату у травні. Дату виплат перенесли на кілька місяців.