Тарифный мораторий тут не работает: что будет с ценами на воду в мае

Тарифный мораторий не распространяется на холодную воду

В Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов для населения на отдельные виды коммунальных услуг, например на газ, поэтому его цена в мае вероятнее всего не изменится. Тоже самое касается и горячей воды, однако с снабжением холодной водой дела обстоят иначе.

"Телеграф" рассказывает чего ожидать от цен на холодную воду в мае.

Действие тарифного моратория распространяется на горячую воду для населения. Однако это не касается холодной воды.

НКРЭКУ первоначально повысила тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года в среднем на 10-30%. Но затем это решение было отменено, а проект постановления отправлен на доработку. НКРЭКУ планировала еще в марте 2023 года включить в повестку дня вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Однако до сих пор это решение не принято.

Предполагали, что тарифы будут повышаться двумя волнами, и не сразу по всем областям. В частности, в Тернопольской области уже анонсировали повышение с 1 мая. Так, на заседании исполнительного комитета Чортковского городского совета было установлено новый тариф на водоснабжение на уровне 34,91 грн. за 1 куб. м.

Между тем, уже в начале мая комиссия планирует повысить тарифы для отдельных поставщиков в Украине.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод в 2023 году

Тарифы на воду в Украине 2023 (Фото 24 Канал)

Напомним, ранее мы писали о том, что повышение тарифов на электроэнергию откладывается — в Кабмине назвали срок.