Тарифний мораторій тут не працює: що буде з цінами на воду в травні

Тарифний мораторій не поширюється на холодну воду

В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення на окремі види комунальних послуг, наприклад на газ, тому його ціна у травні найімовірніше не зміниться. Те саме стосується і гарячої води, проте з постачанням холодної води справи інакші.

"Телеграф" розповідає, чого чекати від цін на холодну воду в травні.

Дія тарифного мораторію поширюється на гарячу воду населення. Однак це не стосується холодної води.

НКРЕКУ спочатку підвищила тарифи на водопостачання з 1 січня 2023 року у середньому на 10-30%. Але потім це рішення було скасовано, а проект ухвали відправлений на доопрацювання. НКРЕКУ планувала ще у березні 2023 року включити до порядку денного питання щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Однак досі це рішення не ухвалено.

Передбачали, що тарифи підвищуватимуться двома хвилями, і не одразу по всіх областях. Зокрема, на Тернопільщині вже анонсували підвищення з 1 травня. Так, на засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради було встановлено новий тариф на водопостачання на рівні 34,91 грн. за куб. м.

Тим часом уже на початку травня комісія планує підвищити тарифи для окремих постачальників в Україні.

Тарифи на водопостачання та водовідведення у 2023 році

Тарифи на воду в Україні 2023 (Фото 24 Канал)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підвищення тарифів на електроенергію відкладається – у Кабміні назвали термін.