В Украине с мая частично изменятся нормы начисления субсидий: что нужно знать

Механизм начисления денежной помощи частично изменится уже со следующего месяца

С мая в Украине меняется порядок начисления льгот по оплате коммунальных услуг. Поэтому большому количеству украинцев придется подавать заявки на получение денежной помощи от государства в новом сезоне.

Как пишет издание "Вісник+К", гражданам, ранее получавшим социальную помощь для оплаты коммуналки, выплаты автоматически переназначат на новый отопительный сезон только при условии, что их имущественное положение или состав семьи остались неизменными. Если же изменения все же произошли, они обязаны обратиться в Пенсионный фонд в течение 30 дней и подать повторную заявку о начислении субсидий.

В то же время, есть и отдельная категория украинцев, которые должны обратиться за пересчетом денежной помощи на следующий отопительный период в обязательном порядке, а именно:

украинцы, в составе домохозяйства которых имеются внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства являются арендаторами жилого помещения и платят коммуналку;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше количества официально зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Следует отметить, что в случае подачи заявки в течение двух месяцев с начала нового отопительного сезона жилищную субсидию будут назначать уже с начала сезона, однако не ранее дня возникновения права непосредственно на получение денежной помощи.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие доходы украинцев влияют на начисление денежной помощи для оплаты коммунальных услуг.