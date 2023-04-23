Для одной из категорий граждан изменили порядок начисления субсидий: что нужно знать

Стало известно, как теперь будут назначаться субсидии в Украине

В Украине изменили порядок начисления субсидий. В частноси, на денежную помощь от государства по оплате коммунальных услуг теперь могут рассчитывать семьи военнопленных.

Об этом сообщает портал "На пенсии". Изменения утвердил Кабинет министров Украины.

Так, субсидии будут назначать не только по фактическому или зарегистрированному месту проживания, но и по задекларированному месту жительства. Кроме того, семьи, чьи члены сейчас находятся в плену или ранее находились в плену у оккупантов, могут рассчитывать на субсидии.

Также субсидия будет выплачена даже в случае смерти ее получателя. Вместо умершего это сделать может один из членов домохозяйства, с учетом которого субсидию назначили. Для этого необходимо в течение трех месяцев подать соответствующее письменное обращение в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или уполномоченным должностным лицам местного органа управления.

Что касается выплат сэкономленных льгот за отопительный сезон 2021-2022, которые предоставляются в безналичной форме, то его также определили. Из-за войны многие граждане, имеющие право на льготы, не смогли получить остатки средств, которые учитываются в Ощадбанке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как долги влияют на выплату субсидий. Тем украинцам, у которых есть задолженность по оплате услуг ЖКХ, субсидии назначаться не будут.