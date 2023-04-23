Для однієї із категорій громадян змінили порядок нарахування субсидій: що потрібно знати

Стало відомо, як тепер призначатимуться субсидії в Україні

В Україні змінили порядок нарахування субсидій Зокрема, на грошову допомогу від держави з оплати комунальних послуг тепер можуть розраховувати сім’ї військовополонених.

Про це повідомляє портал "На пенсії". Зміни затвердив Кабінет Міністрів України.

Так, субсидії призначатимуть не лише за фактичним чи зареєстрованим місцем проживання, а й за задекларованим місцем проживання. Крім того, сім’ї, чиї члени зараз перебувають у полоні або раніше перебували у полоні окупантів, можуть розраховувати на субсидії.

Також субсидія буде виплачена навіть у разі смерті її отримувача. Замість померлого це може зробити один із членів домогосподарства, з урахуванням якого субсидію призначили. Для цього необхідно протягом трьох місяців подати відповідне письмове звернення до сервісного центру ПФУ, ЦНАП або уповноважених посадових осіб місцевого органу управління.

Щодо виплат зекономлених пільг за опалювальний сезон 2021-2022, які надаються у безготівковій формі, то його також визначили. Через війну багато громадян, які мають право на пільги, не змогли отримати залишки коштів, які враховуються в Ощадбанку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як борги впливають на виплату субсидій. Тим українцям, які мають заборгованість з оплати послуг ЖКГ, субсидії не призначатимуться.