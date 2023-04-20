Якщо заявник помер: хто може продовжити отримувати його субсидію

Потрібно лише написати заяву

Звернутися по отримання субсидії в Україні може бути хто. Зробити це можна одразу кількома способами, але як бути в тому випадку, якщо отримувач на якого вже призначена субсидія з різних причин помер.

Пенсійний фонд дає відповідь щодо такої ситуації. Зазначається, якщо сума субсидії вже була призначена, але не виплачена одержувачу в зв'язку з його смертю, то її можуть отримати члени домогосподарства з урахуванням яких призначалася субсидія.

Виплачується вона одному з них за його письмовим зверненням. Подати його треба протягом трьох місяців після смерті першого одержувача. Нагадаємо, в Україні субсидії в травні будуть нараховуватися вже на не опалювальний сезон. Деяким категоріям українців треба наново подавати документи.

"Телеграф" повідомляв, що серед них, наприклад внутрішньо переміщені особи. Зазначимо, що цій категорії українців варто пам'ятати що як прибуток, який впливає на суму субсидії, не враховується виплата від держави на проживання. Також варто зазначити, що деяким українцям можуть не призначити субсидію на неопалювальний період через комунальні борги.