Є два варіанти: як оформити субсидію для внутрішньо переміщених осіб
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Внутрішні переселенці можуть отримувати субсидію та зберегти допомогу на проживання
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть оформити субсидію як онлайн, так і офлайн.
При цьому розмір допомоги на часткове погашення субсидії для ВПО буде залежати від вартості житлово-комунальних послуг, а також рівня доходів сім’ї.
Як подати документи на отримання субсидії офлайн:
- Звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду
- Звернутися до Центру надання адміністративних послуг
- Звернутися до уповноваженої посадової особи відповідного територіального товариства.
Як подати документи на отримання субсидії онлайн:
- За допомогою порталу "Дія"
- На інтернет-сторінці електронних послуг Пенсійного фонду
- Через мобільний додаток Пенсійного фонду
Які документи необхідні:
- Заява про призначення субсидії.
- Декларація про доходи та витрати.
- Дані про мешканців домогосподарства.
- Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП).
- Довідка про статус ВПО.
Цікаво, що допомога на проживання для таких громадян не враховуватиметься в сукупному доході при призначенні житлової субсидії.
Нагадаємо також, що субсидія з травня виплачуватиметься на опалювальний сезон. Він триватиме до вересня. Є певні категорії українців, які, якщо хочуть продовжувати отримувати у цей період субсидію, мають звернутися до органів Пенсійного фонду, який займається цим питанням.