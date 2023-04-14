Є два варіанти: як оформити субсидію для внутрішньо переміщених осіб

Внутрішні переселенці можуть отримувати субсидію та зберегти допомогу на проживання

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть оформити субсидію як онлайн, так і офлайн.

При цьому розмір допомоги на часткове погашення субсидії для ВПО буде залежати від вартості житлово-комунальних послуг, а також рівня доходів сім’ї.

Як подати документи на отримання субсидії офлайн:

Звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду

Звернутися до Центру надання адміністративних послуг

Звернутися до уповноваженої посадової особи відповідного територіального товариства.

Як подати документи на отримання субсидії онлайн:

За допомогою порталу "Дія"

На інтернет-сторінці електронних послуг Пенсійного фонду

Через мобільний додаток Пенсійного фонду

Які документи необхідні:

Заява про призначення субсидії.

Декларація про доходи та витрати.

Дані про мешканців домогосподарства.

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП).

Довідка про статус ВПО.

Цікаво, що допомога на проживання для таких громадян не враховуватиметься в сукупному доході при призначенні житлової субсидії.

Нагадаємо також, що субсидія з травня виплачуватиметься на опалювальний сезон. Він триватиме до вересня. Є певні категорії українців, які, якщо хочуть продовжувати отримувати у цей період субсидію, мають звернутися до органів Пенсійного фонду, який займається цим питанням.