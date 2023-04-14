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Є два варіанти: як оформити субсидію для внутрішньо переміщених осіб

Автор
Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
ВПО в Україні можуть оформити субсидію не виходячи з дому Новина оновлена 14 квітня 2023, 09:25
ВПО в Україні можуть оформити субсидію не виходячи з дому. Фото Сегодня

Внутрішні переселенці можуть отримувати субсидію та зберегти допомогу на проживання

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть оформити субсидію як онлайн, так і офлайн.

При цьому розмір допомоги на часткове погашення субсидії для ВПО буде залежати від вартості житлово-комунальних послуг, а також рівня доходів сім’ї.

Як подати документи на отримання субсидії офлайн:

  • Звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду
  • Звернутися до Центру надання адміністративних послуг
  • Звернутися до уповноваженої посадової особи відповідного територіального товариства.

Як подати документи на отримання субсидії онлайн:

  • За допомогою порталу "Дія"
  • На інтернет-сторінці електронних послуг Пенсійного фонду
  • Через мобільний додаток Пенсійного фонду

Які документи необхідні:

  • Заява про призначення субсидії.
  • Декларація про доходи та витрати.
  • Дані про мешканців домогосподарства.
  • Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП).
  • Довідка про статус ВПО.

Цікаво, що допомога на проживання для таких громадян не враховуватиметься в сукупному доході при призначенні житлової субсидії.

Нагадаємо також, що субсидія з травня виплачуватиметься на опалювальний сезон. Він триватиме до вересня. Є певні категорії українців, які, якщо хочуть продовжувати отримувати у цей період субсидію, мають звернутися до органів Пенсійного фонду, який займається цим питанням.

Теги:
#Комунальні послуги #Субсидія #ВПО