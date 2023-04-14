Укр

Есть два варианта: как оформить субсидию для внутренне перемещенных лиц

Автор
Максим Яценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
ВПЛ в Украине могут оформить субсидию не выходя из дома Новость обновлена 14 апреля 2023, 09:25
ВПЛ в Украине могут оформить субсидию не выходя из дома. Фото Сегодня

Внутренние переселенцы могут получать субсидию и сохранить пособие на проживание

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут оформить субсидию как онлайн, так и офлайн.

При этом размер пособия на частичное погашение субсидии для ВПЛ будет зависеть от стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также от уровня доходов семьи.

Как подать документы на получение субсидии офлайн:

  • Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда
  • Обратиться в Центр предоставления административных услуг
  • Обратиться к уполномоченному должностному лицу соответствующего территориального общества.

Как подать документы на получение субсидии онлайн:

  • При помощи портала "Дія"
  • На интернет-странице электронных услуг Пенсионного фонда
  • Через мобильное приложение Пенсионного фонда

Какие документы нужны:

  • Заявление о назначении субсидии.
  • Декларация о доходах и расходах.
  • Данные о жильцах домохозяйства.
  • Паспорт, регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (РНОКПП).
  • Справка о статусе ВПЛ.

Интересно, что пособие на проживание для таких граждан не будет учитываться в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.

Напомним также, что субсидия с мая будет выплачиваться на неотопительный сезон. Он продлится до сентября. Есть определенные категории украинцев, которые, если хотят продолжать получать в этот период субсидию, должны обратиться в органы Пенсионного фонда, занимающийся этим вопросом.

Теги:
#Коммунальные услуги #Субсидия #ВПЛ