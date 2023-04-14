Есть два варианта: как оформить субсидию для внутренне перемещенных лиц

Внутренние переселенцы могут получать субсидию и сохранить пособие на проживание

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут оформить субсидию как онлайн, так и офлайн.

При этом размер пособия на частичное погашение субсидии для ВПЛ будет зависеть от стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также от уровня доходов семьи.

Как подать документы на получение субсидии офлайн:

Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда

Обратиться в Центр предоставления административных услуг

Обратиться к уполномоченному должностному лицу соответствующего территориального общества.

Как подать документы на получение субсидии онлайн:

При помощи портала "Дія"

На интернет-странице электронных услуг Пенсионного фонда

Через мобильное приложение Пенсионного фонда

Какие документы нужны:

Заявление о назначении субсидии.

Декларация о доходах и расходах.

Данные о жильцах домохозяйства.

Паспорт, регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (РНОКПП).

Справка о статусе ВПЛ.

Интересно, что пособие на проживание для таких граждан не будет учитываться в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.

Напомним также, что субсидия с мая будет выплачиваться на неотопительный сезон. Он продлится до сентября. Есть определенные категории украинцев, которые, если хотят продолжать получать в этот период субсидию, должны обратиться в органы Пенсионного фонда, занимающийся этим вопросом.