Есть два варианта: как оформить субсидию для внутренне перемещенных лиц
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Внутренние переселенцы могут получать субсидию и сохранить пособие на проживание
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут оформить субсидию как онлайн, так и офлайн.
При этом размер пособия на частичное погашение субсидии для ВПЛ будет зависеть от стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также от уровня доходов семьи.
Как подать документы на получение субсидии офлайн:
- Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда
- Обратиться в Центр предоставления административных услуг
- Обратиться к уполномоченному должностному лицу соответствующего территориального общества.
Как подать документы на получение субсидии онлайн:
- При помощи портала "Дія"
- На интернет-странице электронных услуг Пенсионного фонда
- Через мобильное приложение Пенсионного фонда
Какие документы нужны:
- Заявление о назначении субсидии.
- Декларация о доходах и расходах.
- Данные о жильцах домохозяйства.
- Паспорт, регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (РНОКПП).
- Справка о статусе ВПЛ.
Интересно, что пособие на проживание для таких граждан не будет учитываться в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.
Напомним также, что субсидия с мая будет выплачиваться на неотопительный сезон. Он продлится до сентября. Есть определенные категории украинцев, которые, если хотят продолжать получать в этот период субсидию, должны обратиться в органы Пенсионного фонда, занимающийся этим вопросом.