Які доходи з травня впливатимуть на розмір субсидії

Сумарний дохід родини за місяць напряму впливає на суму державної допомоги

З травня в Україні отримувачам субсидій будуть нараховувати виплати по іншому. Зокрема, через зміну опалювального сезону на неопалювальний. Частині категорій доведеться наново подати документи для продовження отримування субсидії.

Однак варто зауважити, що є певні особливості і в доходах, які впливають на розмір призначеної субсидії. Так, Пенсійний фонд повідомляє, що при призначенні субсидії на неопалювальний сезон враховують дохід за друге півріччя (3-4 квартали) 2022 року.

Однак для пенсіонерів така схема не діє. Тим, хто отримує пенсійну виплату, для обчислення субсидії рахують пенсію за березень 2023, адже її в цей час підвищували. Сума середньомісячного сукупного доходу родини чи домогосподарства впливає на призначену субсидію.

Раніше "Телеграф" нагадував, що у тих, хто заборгував за комунальні послуги, можуть виникнути проблеми при отриманні субсидії. Звернутися по неї можна в різні органи, не тільки Пенсійний фонд. Документи треба віддати особисто, направити онлайн чи поштою.