Какие доходы с мая будут влиять на размер субсидии

Суммарный доход семьи за месяц напрямую влияет на сумму государственной помощи

С мая в Украине получателям субсидий будут начислять выплаты иначе. В частности, из-за смены отопительного сезона на неотапливаемый. Части категорий придется вновь подать документы для продолжения получения субсидии.

Однако следует отметить, что есть определенные особенности и в доходах, влияющих на размер назначенной субсидии. Так, Пенсионный фонд сообщает, что при назначении субсидии на неотапливаемый сезон учитывают доход за второе полугодие (3-4 квартала) 2022 года.

Однако для пенсионеров такая схема не действует. Тем, кто получает пенсионную выплату для исчисления субсидии, считают пенсию за март 2023, ведь ее в это время повышали. Сумма среднемесячного совокупного дохода семьи или домохозяйства оказывает влияние на назначенную субсидию.

Ранее "Телеграф" напоминал, что у тех, кто задолжал за коммунальные услуги, могут возникнуть проблемы при получении субсидии. Обратиться за ней можно в разные органы, не только Пенсионный фонд. Документы следует отдать лично, направить онлайн или по почте.