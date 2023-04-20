Если заявитель скончался: кто может продолжать получать его субсидию

Нужно только написать заявление

Обратиться за получением субсидии в Украине может быть кто-либо. Сделать это можно сразу несколькими способами, но как быть в том случае, если получатель на которого уже назначена субсидия по разным причинам умер.

Пенсионный фонд дает ответ на эту ситуацию. Отмечается, что если сумма субсидии уже была назначена, но не выплачена получателю в связи с его смертью, то ее могут получить члены домохозяйства с учетом которых назначалась субсидия.

Выплачивается она одному из них по его письменному обращению. Подать его следует в течение трех месяцев после смерти первого получателя. Напомним, в Украине субсидии в мае будут начисляться уже на не отапливаемый сезон. Некоторым категориям украинцев нужно заново подавать документы.

"Телеграф" сообщал, что среди них, например, внутренне перемещенные лица. Отметим, что этой категории украинцев следует помнить, что как прибыль, влияющая на сумму субсидии, не учитывается выплата от государства на проживание. Также следует отметить, что некоторым украинцам могут не назначить субсидию на неотапливаемый период из-за коммунальных долгов.