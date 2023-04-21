У чотирьох випадках: коли українцям потрібно подавати заяву на субсидію повторно

Деяким громадянам не перевизначать субсидію автоматично

В Україні з 1 травня по 30 вересня будуть розраховані субсидії на період, що не опалюється. Для більшості одержувачів субсидії будуть перепризначені автоматично. Проте деяким категоріям громадян необхідно подавати документи на отримання субсидій заново. Це потрібно зробити протягом 30 днів.

Субсидія на оплату тепло-, газопостачання та розподілу газу, постачання та розподілення електроенергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні. Потім її автоматично продовжують більшість українців, які отримували таку допомогу під час опалювального сезону, пише ТСН.

У якому разі потрібно подавати заяву та декларацію повторно

якщо члени домогосподарства орендують житло та сплачують за комуналку;

якщо у складі домогосподарства є ВПО;

якщо кількість тих, що фактично проживають у домогосподарстві, менша за кількість зареєстрованих;

якщо домогосподарство звертається за призначенням субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Слід врахувати, що на повторне подання документів у цих категорій громадян є 30 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно подати заяву на отримання субсидії, не виходячи з дому. Це можна зробити в режимі онлайн лише в кілька кліків.