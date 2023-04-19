В Україні змінили кілька моментів в отриманні субсидії: що нового

Уряд владнав кілька важливих питань

Уряд продовжує змінювати порядок надання деяких видів державної допомоги, зокрема, субсидій на оплату ЖКП. Зміни внесено до кількох порядків, а також врегульовано механізм подачі документів у окремих випадках.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він зазначив, що впроваджено єдиний підхід до врахування матеріального стану при призначенні допомоги:

малозабезпеченим родинам;

сім’ям з дітьми;

для житлових субсидій.

Також врегульовано питання надання субсидії тим домогосподарствам, де зареєстровані українці, які перебувають або перебували в полоні. Заодно владнали питання надання житлових субсидій не за зареєстрованим, а за задекларованим місцем проживання.

Серед інших положень, що унормували — порядок виплат 2023 року заощаджених коштів з безготівкової форми допомоги, яку пільговики отримували за опалювальний сезон 2021-2022 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у планах ще одна новела у нарахування субсидії. Стежити за коректністю поданих даних про доходи громадян Пенсійному фонду допомагатиме податкова.