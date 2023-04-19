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В Україні змінили кілька моментів в отриманні субсидії: що нового

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Субсидія на оплату комунальних послуг надається тим, хто не "тягне" сплачувати їх самостійно Новина оновлена 19 квітня 2023, 09:28
Субсидія на оплату комунальних послуг надається тим, хто не "тягне" сплачувати їх самостійно. Фото Колаж "Телеграфу"

Уряд владнав кілька важливих питань

Уряд продовжує змінювати порядок надання деяких видів державної допомоги, зокрема, субсидій на оплату ЖКП. Зміни внесено до кількох порядків, а також врегульовано механізм подачі документів у окремих випадках.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він зазначив, що впроваджено єдиний підхід до врахування матеріального стану при призначенні допомоги:

  • малозабезпеченим родинам;
  • сім’ям з дітьми;
  • для житлових субсидій.

Також врегульовано питання надання субсидії тим домогосподарствам, де зареєстровані українці, які перебувають або перебували в полоні. Заодно владнали питання надання житлових субсидій не за зареєстрованим, а за задекларованим місцем проживання.

Серед інших положень, що унормували — порядок виплат 2023 року заощаджених коштів з безготівкової форми допомоги, яку пільговики отримували за опалювальний сезон 2021-2022 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у планах ще одна новела у нарахування субсидії. Стежити за коректністю поданих даних про доходи громадян Пенсійному фонду допомагатиме податкова.

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