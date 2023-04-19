В Украине изменили несколько моментов в получении субсидии: что нового
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Правительство уладило несколько важных вопросов
Правительство продолжает менять порядок предоставления некоторых видов государственной помощи, в том числе субсидий на оплату ЖКУ. Изменения внесены в несколько порядков, а также урегулирован механизм подачи документов в отдельных случаях.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что введен единый подход к учету материального положения при назначении помощи:
- малообеспеченным семьям;
- семьям с детьми;
- для жилищных субсидий.
Также урегулирован вопрос предоставления субсидии тем домохозяйствам, где зарегистрированы украинцы, которые пребывают или пребывали в плену. Заодно уладили вопрос предоставления жилищных субсидий не по зарегистрированному, а по задекларированному месту жительства.
Среди других унормированных вопросов — порядок выплат в 2023 году сэкономленных средств по безналичной форме помощи, которую льготники получали за отопительный сезон 2021-2022 годов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в планах еще одна новелла в начисление субсидии. Следить за корректностью представленных данных о доходах граждан Пенсионному фонду будет помогать налоговая.