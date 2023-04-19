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В Украине изменили несколько моментов в получении субсидии: что нового

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Субсидия на оплату коммунальных услуг предоставляется тем, кто не "тянет" платить их самостоятельно Новость обновлена 19 апреля 2023, 09:28
Субсидия на оплату коммунальных услуг предоставляется тем, кто не "тянет" платить их самостоятельно. Фото Коллаж "Телеграфа"

Правительство уладило несколько важных вопросов

Правительство продолжает менять порядок предоставления некоторых видов государственной помощи, в том числе субсидий на оплату ЖКУ. Изменения внесены в несколько порядков, а также урегулирован механизм подачи документов в отдельных случаях.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что введен единый подход к учету материального положения при назначении помощи:

  • малообеспеченным семьям;
  • семьям с детьми;
  • для жилищных субсидий.

Также урегулирован вопрос предоставления субсидии тем домохозяйствам, где зарегистрированы украинцы, которые пребывают или пребывали в плену. Заодно уладили вопрос предоставления жилищных субсидий не по зарегистрированному, а по задекларированному месту жительства.

Среди других унормированных вопросов — порядок выплат в 2023 году сэкономленных средств по безналичной форме помощи, которую льготники получали за отопительный сезон 2021-2022 годов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в планах еще одна новелла в начисление субсидии. Следить за корректностью представленных данных о доходах граждан Пенсионному фонду будет помогать налоговая.

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