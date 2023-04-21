В четырех случаях: когда украинцам нужно подавать заявление на субсидию повторно

Некоторым гражданам не переназначат субсидию автоматически

В Украине с 1 мая по 30 сентября будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период. Для большей части получателей субсидии будут переназначены автоматически. Однако некоторым категориям граждан будет необходимо подавать документы на получение субсидий заново. Это нужно сделать в течение 30 дней.

Субсидия на оплату тепло-, газоснабжения и распределения газа, снабжение и распределение электроэнергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре. Затем ее автоматически продлевают большинству украинцев, которые получали такую помощь во время отопительного сезона, пишет ТСН.

В каком случае нужно подавать заявление и декларацию повторно

если члены домохозяйства арендуют жилье и платят за коммуналку;

если в составе домохозяйства есть ВПЛ;

если количество фактически проживающих в домохозяйстве меньше количества зарегистрированных;

если домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Следует учесть, что на повторную подачу документов у этих категорий граждан есть 30 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно подать заявление на получение субсидии не выходя из дома. Это можно сделать в режиме онлайн всего в несколько кликов.