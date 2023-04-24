В Україні з травня частково зміняться норми нарахування субсидій: що потрібно знати

Механізм нарахування грошової допомоги частково зміниться вже з наступного місяця

З травня в Україні змінюється порядок нарахування пільг для сплати комунальних послуг. Тож великій кількості українців доведеться повторно подавати заявки на отримання грошової допомоги від держави у новому сезоні.

Як пише видання "Вісник+К", громадянам, які раніше отримували соціальну допомогу для сплати комуналки, виплати автоматично перепризначать на новий опалювальний сезон лише за умови, що їх майновий стан або склад сім’ї залишилися незмінними. Якщо ж якісь зміни все ж відбулися, вони зобов'язані звернутися до Пенсійного фонду упродовж 30 днів і подати повторну заявку про нарахування субсидій.

Водночас є й окрема категорія українців, які повинні звернутися по перерахунок грошової допомоги на наступний опалювальний період в обов'язковому порядку, а саме:

українці, у складі домогосподарства яких є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства є орендарями житлового приміщення та сплачують комуналку;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві є меншою, аніж кількість офіційно зареєстрованих;

домогосподарство звертається по призначення житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Варто зазначити, що у разі подання заявки упродовж двох місяців з початку нового опалювального сезону, житлову субсидію призначатимуть вже з початку сезону, проте не раніше дня виникнення права безпосередньо на отримання грошової допомоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які доходи українців впливають на нарахування грошової допомоги для сплати комунальних послуг.