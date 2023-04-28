Пенсії, субсидії та тарифи на комуналку – що і як зміниться з 1 травня

Травень для українців буде менш багатим на неприємні сюрпризи, на відміну від квітня

Останній місяць весни, на відміну від квітня, обіцяє бути більш стабільним щодо тарифів на комунальні послуги.

"Телеграф" розбирався, як зміниться життя українців із 1 травня.

Тарифи не зростатимуть, але це поки що

Квітень став поки що найболючішим місяцем у плані зростання тарифів, адже за рішенням Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг з квітня на 12,3% подорожчав і послуги з водопостачання та водовідведення. А вже у липні відбудеться другий етап подорожчання – на 14,1%. Але подекуди вода подорожчає вже у травні.

Майже вдвічі, з нинішніх 1,44 грн до 2,4-2,8 грн за 1 кВт/год хотіли підняти у травні тарифи на електроенергію, щоправда, зрештою, Кабмін наклав мораторій на їх зростання, але лише до 1 червня.

Зате можна, як і раніше, не хвилюватися щодо зростання тарифів на газ та опалення, яке діятиме до закінчення війни та шість місяців після скасування військового стану.

Субсидії отримуватимемо по-новому

Ті ж, для кого навіть нинішні тарифи надто високі або подорожчання води пробило дірку в сімейному бюджеті, можуть скористатися своїм правом на отримання субсидії. Щоправда, через новий порядок її нарахування багатьом доведеться звернутися за перерахуванням грошової допомоги на наступний опалювальний період в обов’язковому порядку.

В тому числі:

українці, у складі домогосподарства яких є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства є орендарями житлового приміщення та сплачують комуналку;

якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша за кількість офіційно зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Можна отримати компенсацію за зруйноване житло

Також із травня, як повідомляють ЗМІ, в Україні можуть заробити компенсації за зруйноване житло через воєнні дії.

Будь-який українець, чиє житло було зруйновано чи пошкоджено через наслідки війни, може подати заявку на компенсацію до "Дія" або через нотаріуса. Такі громадяни отримають житлові сертифікати, які можуть обміняти на житло аналогічного метражу в будь-якому регіоні України.

Пенсію підвищать для сотень тисяч людей

У травні частина пенсіонерів в Україні отримає збільшення до пенсії у розмірі 624 гривень, цю суму можуть отримати до 600 тисяч осіб. Йдеться про тих, які вийшли на пенсію за віком, але працюють та отримують страховий стаж.

Саме у травні має пройти перерахунок працюючим пенсіонерам.

Про те, які зміни були у квітні "Телеграф" повідомляв раніше.