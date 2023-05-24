Українців знову просять економити електроенергію: названо піковий час та обмеження

Громадян закликають раціонально споживати електричну енергію

Українців знову закликають заощаджувати електроенергію у вечірній час, попри те, що дефіциту в енергосистемі зараз немає.

Про це сьогодні, 24 травня, повідомляє "Укренерго".

"Для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00 економно та раціонально споживайте електричну енергію", — йдеться у повідомленні.

У цей час громадян просять зменшити використання потужних електроприладів. У такому разі диспетчерам "Укренерго" буде легше в цей час найбільшого споживання тримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії, запорукою стабільної роботи енергосистеми.

Чого не потрібно робити з 19:00 до 22:00

намагатися не включати одночасно потужні прилади (наприклад, бойлер та пральну машину);

не включати кондиціонер у піковий вечірній годинник споживання.

У компанії пояснили, що частина генерації – зокрема, Запорізька АЕС, низка теплових електростанцій – знаходяться на тимчасово окупованій території та недоступні українській енергосистемі. Це своєю чергою ускладнює роботу диспетчерів. Тому українців просять допомогти знизити навантаження на енергосистему під час пікового годинника, особливо ввечері.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 травня у низці областей України зникла електроенергія. Без світла лишилися тисячі громадян.