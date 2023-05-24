Украинцев снова просят экономить электроэнергию: названо пиковое время и ограничения

Граждан призывают рационально потреблять электрическую энергию

Украинцев вновь призывают экономить электроэнергию в вечернее время, несмотря на то, что дефицита в энергосистеме сейчас нет.

Об этом сегодня, 24 мая, сообщает "Укрэнерго".

"Для стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00 экономно и рационально потребляйте электрическую энергию", — говорится в сообщении.

В этот период времени граждан просят уменьшить использование мощных электроприборов. В таком случае диспетчерам "Укрэнерго" будет легче в эти часы наибольшего потребления держать баланс между производством и потреблением электроэнергии, залогом стабильной работы энергосистемы.

Чего не нужно делать с 19:00 до 22:00

стараться не включать одновременно мощные приборы (например, бойлер и стиральную машину);

не включать кондиционер в пиковые вечерние часы потребления.

В компании объяснили, что часть генерации – в частности, Запорожская АЭС, ряд тепловых электростанций – находятся на временно оккупированной территории и недоступны украинской энергосистеме. Это в свою очередь усложняет работу диспетчеров. Поэтому украинцев просят помочь снизить нагрузку на энергосистему во время пиковых часов, особенно вечером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 мая в ряде областей Украины пропала электроэнергия. Без света остались тысячи граждан.