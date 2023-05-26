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"Это – политически и социально опасная тема": Алексей Кучеренко о тарифах на электроэнергию

Автор
Оксана Половина Оксана Половина
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Автор
Заместитель главы комитета ВРУ по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко
Заместитель главы комитета ВРУ по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко

В правительстве давно говорят об увеличении тарифов на электроэнергию для населения. Однако сделать это никак не решаются.

До войны 70% потребления в стране приходилось на промышленных потребителей, плативших рыночную цену. За 15 месяцев после вторжения россиян потребление населения упало на 20%, а бизнеса – на 40%. Это привело к финансовому дисбалансу на рынке электроэнергии на 30 млрд грн. Так насколько важно при этих условиях для энергетической отрасли поднять тарифы на электроэнергию?

Об этом "БизнесТелеграф" побеседовал с первым заместителем главы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексеем Кучеренко.

- Алексей Юрьевич, не первый месяц слышим, что готовится повышение тарифов на электроэнергию. Так когда это произойдет?

- Это полномочия правительства, и сейчас оно будет определяться. Насколько я знаю, недавно вопрос тарифов на электроэнергию обсуждали на совещании у премьера, но решения окончательного так и не приняли. Есть обоснование, и необходимость этого шага всем ясна, но правительство боится взять на себя ответственность. Быть премьером и руководить Кабмином означает не просто пиариться на нескончаемых конференциях. Это еще и принимать непопулярные решения. Поэтому ждем.

- Повышение тарифов больше лоббируют частные или государственные энергокомпании?

- Частные и государственные компании – в одной упряжке, потому что это единая энергосистема. И на повышении тарифов в первую очередь настаивают государственные предприятия, потому что им не хватает денег, которые сегодня попадают на рынок. Чтобы покрывать действующий тариф для потребителей, на дотации тратят 140 млрд грн в год. Такова цена этого PSO (специальных обязанностей участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. Ред.) для "Энергоатома". Нынешний тариф на сегодняшний день убыточен, он не покрывает даже себестоимости.

Может, тогда взять кредиты, а не перекладывать бремя на людей?

— Кредиты нужно отдавать, а в нынешних условиях вообще неизвестно, как и когда это можно будет сделать. Это ведь не подарок. Правительство и так идет на "дыры" в бюджете. Определенная гуманитарная помощь была оказана, будем надеяться, что ее как-то разумно потратили. Механизма контроля нет никакого. Правительство в энергетике все зашифровало.

По оценкам Всемирного банка, ущерб от масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины составляет 10 млрд долларов. Не удивительно ли, что энергетическая инфраструктура будет восстанавливаться за счет тарифов для населения?

— Когда некоторые чиновники ляпают языком, что повышение тарифов нужно только под восстановление, — они обманывают людей. Сегодня средств не хватает для производства электроэнергии и, прежде всего, для государственной компании "Энергоатом". А восстановление инфраструктуры, я согласен, должно быть осуществлено не за счет тарифа.

Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко: "Энергетическую инфраструктуру Украины нужно восстанавливать не за счет тарифа"

А что будет, если не повышать тариф на электроэнергию для населения?

– Будет большая проблема. Мне самому интересно, хотя это слово здесь неуместно. Это такой опасный эксперимент. И если уж президент этим занимается, то, пожалуй, ситуация критическая. Мы ведь понимаем, насколько сегодня политически и социально опасна эта тема.

- Как сильно могут вырасти цены?

— Это компетенция правительства, поэтому пусть решают. Меня интересует одно – покажите обоснование. Риторика министерства и НКРЭКУ меня не устраивает, я там со многим не соглашаюсь. В первую очередь, когда начинают считать и привязываться к каким-либо рыночным тарифам. Мы сегодня о них вообще не говорим. Население должно за счет тарифов в первую очередь покрывать себестоимость электроэнергии "Энергоатома".

– А какой вы видите рабочую модель оплаты за потребленную электроэнергию?

Даже в соседней Польше есть градации. Не понимаю, почему мы не можем перенимать этот опыт. Например, там отдельно рассматривается тариф до 2 тыс. кВт⋅ч в год. Это где-то 170 кВт⋅ч в месяц – для них действует социальный тариф. Я считаю, что у нас социальными должны быть 100-150 кВт⋅ч. Я не говорю сейчас о тех, кто тратит электроэнергию на приготовление пищи, для них отдельно нужно вводить лимиты. Если у человека есть достаточная зарплата и его можно отнести к условно среднему классу, это приведет к повышению платы на 200-300 грн. Не такие большие деньги. А о богатых я вообще молчу.

- Может ли Украина в этих условиях продлить дотацию "зеленого" тарифа?

- Ситуация с "зеленым" тарифом действительно дико выглядит. Вспомните, в 2014-м, 2015-м, 2016 году все были просто фанатами зеленой электроэнергии. Бегали молодые ребята, кого ни спроси, любого псевдоэксперта, все говорили: это будущее Украины. Какие-то глупые ведущие рассказывали: "Поставьте солнечные панели, и у вас будет бесплатная электроэнергия".

Уже все поняли, что бесплатной она не будет. Теперь создается впечатление, что половина страны борется против солнца, ветра, "зеленого перехода". В Украине с введением "зеленого" тарифа были допущены ошибки. Но что помешало монобольшинству и моновластям исправить их в 2019 году? У меня ответа нет. "Зеленый" тариф – не манна небесная, это инвестиция, которая окупает себя годами. И вы правы, сегодня часть денег с рынка продолжает идти на его покрытие согласно законам, принятым 2015-2016 гг. в Верховной Раде.

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#Алексей Кучеренко #Электроэнергия #Тарифи #БизнесТелеграф