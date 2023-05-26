"Это – политически и социально опасная тема": Алексей Кучеренко о тарифах на электроэнергию

В правительстве давно говорят об увеличении тарифов на электроэнергию для населения. Однако сделать это никак не решаются.

До войны 70% потребления в стране приходилось на промышленных потребителей, плативших рыночную цену. За 15 месяцев после вторжения россиян потребление населения упало на 20%, а бизнеса – на 40%. Это привело к финансовому дисбалансу на рынке электроэнергии на 30 млрд грн. Так насколько важно при этих условиях для энергетической отрасли поднять тарифы на электроэнергию?

Об этом "БизнесТелеграф" побеседовал с первым заместителем главы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексеем Кучеренко.

- Алексей Юрьевич, не первый месяц слышим, что готовится повышение тарифов на электроэнергию. Так когда это произойдет?

- Это полномочия правительства, и сейчас оно будет определяться. Насколько я знаю, недавно вопрос тарифов на электроэнергию обсуждали на совещании у премьера, но решения окончательного так и не приняли. Есть обоснование, и необходимость этого шага всем ясна, но правительство боится взять на себя ответственность. Быть премьером и руководить Кабмином означает не просто пиариться на нескончаемых конференциях. Это еще и принимать непопулярные решения. Поэтому ждем.

- Повышение тарифов больше лоббируют частные или государственные энергокомпании?

- Частные и государственные компании – в одной упряжке, потому что это единая энергосистема. И на повышении тарифов в первую очередь настаивают государственные предприятия, потому что им не хватает денег, которые сегодня попадают на рынок. Чтобы покрывать действующий тариф для потребителей, на дотации тратят 140 млрд грн в год. Такова цена этого PSO (специальных обязанностей участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. — Ред.) для "Энергоатома". Нынешний тариф на сегодняшний день убыточен, он не покрывает даже себестоимости.

— Может, тогда взять кредиты, а не перекладывать бремя на людей?

— Кредиты нужно отдавать, а в нынешних условиях вообще неизвестно, как и когда это можно будет сделать. Это ведь не подарок. Правительство и так идет на "дыры" в бюджете. Определенная гуманитарная помощь была оказана, будем надеяться, что ее как-то разумно потратили. Механизма контроля нет никакого. Правительство в энергетике все зашифровало.

— По оценкам Всемирного банка, ущерб от масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины составляет 10 млрд долларов. Не удивительно ли, что энергетическая инфраструктура будет восстанавливаться за счет тарифов для населения?

— Когда некоторые чиновники ляпают языком, что повышение тарифов нужно только под восстановление, — они обманывают людей. Сегодня средств не хватает для производства электроэнергии и, прежде всего, для государственной компании "Энергоатом". А восстановление инфраструктуры, я согласен, должно быть осуществлено не за счет тарифа.

Алексей Кучеренко: "Энергетическую инфраструктуру Украины нужно восстанавливать не за счет тарифа"

– А что будет, если не повышать тариф на электроэнергию для населения?

– Будет большая проблема. Мне самому интересно, хотя это слово здесь неуместно. Это такой опасный эксперимент. И если уж президент этим занимается, то, пожалуй, ситуация критическая. Мы ведь понимаем, насколько сегодня политически и социально опасна эта тема.

- Как сильно могут вырасти цены?

— Это компетенция правительства, поэтому пусть решают. Меня интересует одно – покажите обоснование. Риторика министерства и НКРЭКУ меня не устраивает, я там со многим не соглашаюсь. В первую очередь, когда начинают считать и привязываться к каким-либо рыночным тарифам. Мы сегодня о них вообще не говорим. Население должно за счет тарифов в первую очередь покрывать себестоимость электроэнергии "Энергоатома".

– А какой вы видите рабочую модель оплаты за потребленную электроэнергию?

– Даже в соседней Польше есть градации. Не понимаю, почему мы не можем перенимать этот опыт. Например, там отдельно рассматривается тариф до 2 тыс. кВт⋅ч в год. Это где-то 170 кВт⋅ч в месяц – для них действует социальный тариф. Я считаю, что у нас социальными должны быть 100-150 кВт⋅ч. Я не говорю сейчас о тех, кто тратит электроэнергию на приготовление пищи, для них отдельно нужно вводить лимиты. Если у человека есть достаточная зарплата и его можно отнести к условно среднему классу, это приведет к повышению платы на 200-300 грн. Не такие большие деньги. А о богатых я вообще молчу.

- Может ли Украина в этих условиях продлить дотацию "зеленого" тарифа?

- Ситуация с "зеленым" тарифом действительно дико выглядит. Вспомните, в 2014-м, 2015-м, 2016 году все были просто фанатами зеленой электроэнергии. Бегали молодые ребята, кого ни спроси, любого псевдоэксперта, все говорили: это будущее Украины. Какие-то глупые ведущие рассказывали: "Поставьте солнечные панели, и у вас будет бесплатная электроэнергия".

Уже все поняли, что бесплатной она не будет. Теперь создается впечатление, что половина страны борется против солнца, ветра, "зеленого перехода". В Украине с введением "зеленого" тарифа были допущены ошибки. Но что помешало монобольшинству и моновластям исправить их в 2019 году? У меня ответа нет. "Зеленый" тариф – не манна небесная, это инвестиция, которая окупает себя годами. И вы правы, сегодня часть денег с рынка продолжает идти на его покрытие согласно законам, принятым 2015-2016 гг. в Верховной Раде.